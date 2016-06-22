На Тернопільщині суд повернув громаді землю вартістю понад 142 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, судом задоволено позов Чортківської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Борщівської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю «Юстрім».

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За рішенням суду договір оренди землі розірвано через заборгованість та зобов’язано товариство з обмеженою відповідальністю повернути у комунальну власність земельну ділянку, площею понад 53 га та вартістю понад 142 млн. грн.

Рішення суду виконано, земельна ділянка повернута у комунальну власність.