На Тернопільщині суд повернув громаді землю вартістю понад 142 млн грн
13:19, 22 червня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині суд повернув громаді землю вартістю понад 142 млн грн.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, судом задоволено позов Чортківської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Борщівської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю «Юстрім».
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За рішенням суду договір оренди землі розірвано через заборгованість та зобов’язано товариство з обмеженою відповідальністю повернути у комунальну власність земельну ділянку, площею понад 53 га та вартістю понад 142 млн. грн.
Рішення суду виконано, земельна ділянка повернута у комунальну власність.
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