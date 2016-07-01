У Дніпрі мають намір повністю або частково перекрити 28 вулиць для ремонту

Про це йдеться в проекті розпорядження мера Дніпра, передають "События Днепра".

У проекті не вказані дати перекриття конкретних вулиць.

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Відомо тільки, що з 12 липня до 12 жовтня звузять проїжджу частину вулиці Шмідта, на ділянці від будинку №4 до будинку №14 для виконання робіт з переобладнання каналізаційного колектора.

На час перекриття руху поліцією буде розроблена схема об'їзду транспорту.