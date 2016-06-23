В Дніпрі через ремонт колій два дні не буде ходити трамвай №17
14:16, 23 червня 2016Суспільство
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Призупинення роботи трамваїв 17-го маршруту пов'язане з ремонтом трамвайних колій на перехресті вулиць Миколи Руденка та Ульянова.
Трамвайний маршрут відновить роботу після завершення ремонту / Фото weloveua.com
За даними КП «Дніпропетровський електротранспорт», два дні - 25 і 26 червня - з 8.30 год. до 18.30 год. тимчасово призупиняє роботу трамвайний маршрут №17 сполученням «вул. Старомостова - вул. Миколи Руденка», повідомляє 056.ua.
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Після завершення ремонтних робіт трамвайний маршрут відновить роботу.
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