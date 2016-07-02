На півдні Донецької області розпочала мовлення радіостанція "Голос Донбасу"

Про це УНІАН повідомили прес-службі Держкомтелерадіо. Зазначається, що перший день ефіру обласного радіо розпочався великим радіомарафоном.

Читайте також"Українське радіо" почало мовлення на окупований Крим«Наше головне завдання зробити так, щоб «Голос Донбасу» можна було безперешкодно чути на всій території Донецької області», - сказав виконавчий директор Донецької регіональної філії НТКУ Віктор Підлісний.

Наразі обласне радіо можна слухати на частоті 67,34 МГц та на сайті телеканалу «До ТеБе» www.dotb.dn.ua. При цьому фахівці вже займаються переходом на FM-мовлення.

У відомстві нагадали, що Донецьке обласне радіо не працювало понад два роки після того, як частина території регіону була окупована російськими терористичними угрупованнями.

Раніше було відновлено обласне державне телебачення, яке сьогодні мовить під логотипом «До ТеБе».