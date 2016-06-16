Рада встановила поетапне збільшення до 35% частки українських пісень на радіо й телебаченні

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект №3822-д проголосувало 238 із 333 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Так, статтю 9 вказаного закону доповнено частиною 2, згідно з якою телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення повинні забезпечувати частку пісень (словесно-музичних творів) державною мовою не менше 35% від загального обсягу пісень, поширених протягом доби, зокрема не менше 35% від загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу з 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00.

Відповідно до частини 3 статті 9, при здійсненні радіомовлення телерадіоорганізації, які поширюють музичні твори, серед яких пісні офіційними мовами Європейського Союзу, відповідно до умов ліцензії, становлять не менше 60% загального обсягу пісень, поширених протягом доби, зокрема, не менше 60% від загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу з 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00, повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше ніж 25% загального їх обсягу.

Розмір частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, вказуються у ліцензії на мовлення телерадіоорганізації, яка здійснює радіомовлення.

Згідно з частиною 5 вказаної статті, телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення забезпечують не менше 60% добового обсягу ведення передач, в тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою.

За невиконання закону телерадіоорганізація, яка здійснює радіомовлення, сплачує штраф у розмірі 5% загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої відповідно до ліцензії на мовлення.

Цей закон набирає чинності через 4 місяці з дня його опублікування. Протягом першого року з моменту набуття чинності ним частка пісень державною мовою, передбачена частиною 2 статті 9 закону «Про телебачення і радіомовлення», становить 25%. Починаючи з другого року з моменту набуття законом чинності, частка становить 30%, з третього року - 35%.

Протягом першого року з моменту набуття чинності законом мінімальна частка ведення передач державною мовою, передбачена частиною 5 статті 9 закону «Про телебачення і радіомовлення», становить не менше 50%, протягом другого року - не менше 55%, з третього - не менше 60%.