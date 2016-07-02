Активісти навпроти Печерського суду перекрили проїжджу частину Хрещатика

Як передає кореспондент УНІАН, активісти на проїжджій частині головної вулиці Києва поставили стіл та закликають громадян підходити і записуватися до громадської варти.

Читайте такожУ військовій прокуратурі вважають, що ситуацію зі справою айдарівця Лихоліта перенесли у політичну площинуУчасники заходу також просять людей записуватися у волонтери.

Активісти повідомляють, що о 17:00 від світлофора на перетині вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького розпочнеться автопробіг додому до президента Петра Порошенка.

Також на проїжджій частині активісти поклали наметовий брезент, але поки його не встановлюють.

Час від часу до учасників зібрання звертаються організатори акції та народні депутати. Колишній командир батальйону "Донбас", народний депутат Семен Семенченко зазначив, що на акції не повинно бути жодних партійних прапорів. За його словами, основне завдання полягає у захисті добровольців.

"Це все всерйоз. Ніякі обіцянки-цяцянки нас не влаштовують. Будемо серйозно братися за усвідомлення ситуації, і об'єднавшись, наводити лад, і перш за все, нам зараз треба захистити добровольців", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, активісти і народні депутати заблокували Печерський районний суд Києва на знак протесту проти арешту на 2 місяці Лихоліта.

Вони всю ніч провели в приміщенні суду, не дозволяючи вивезти заарештованого «айдарівця».

За словами народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва, вимога протестувальників - військова прокуратура має попросити суд змінити міру запобіжного заходу для Лихоліта і випустити його з-під арешту.

Ввечері в п'ятницю Печерський суд Києва на два місяці заарештував «айдарівця» Лихоліта. Його підозрюють в організації банди та розбійних нападах.

Після цього в будівлі суду сталася сутичка.