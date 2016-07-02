Засновник батальйону "Айдар" вважає, що справу проти нього замовили

Про це він заявив 24 каналу.

"Справа в тому, що Мельничук замовив цю справу, проплатив і військовій прокуратурі, і судді. Захист повністю розвалив доказову базу обвинувачення і надав безліч документів, щоб мене звільнити. Також шість депутатів готові мене взяти на поруки. І це не допомогло. Представив документи і медалі, документи дочки, що вона студентка на моєму утримані, але це судді не "хватило" цих доказів. Не знаю чим вона керувалась", — повідомив Лихоліта.

Комбат сказав, що його затримали після звернення колишніх сепаратистів, які поскаржились, що "айдарівці" вчинили проти них протиправні дії.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на суботу, 2 липня, Печерський районний суд Києва заарештував на 60 днів колишнього начальника штабу батальйону "Айдар" Валентина Лихоліта з позивним "Батя", під командуванням якого воювала Надія Савченко.