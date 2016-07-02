Активісти поїдуть до Порошенка вимагати звільнення Лихоліта
О 17.00 активісти від Печерського райсуду Києва поїдуть до президента України Петра Порошенка вимагати звільнення колишнього начальника штабу батальйону "Айдар" Валентина Лихоліта.
Про це повідомив народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв на своїй сторінці у Facebook.
«О 17:00 на розі Хрещатика та Хмельницького стартує автопоїздка до Петра Порошенка з вимогою негайного звільнення айдарівця Валентина Лихоліта», - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, ввечері в п'ятницю Печерський суд заарештував Лихоліта на два місяці. Його підозрюють в організації банди та розбійних нападах.
Після цього в будівлі суду сталася сутичка. Активісти всю ніч провели в приміщенні суду, не дозволяючи вивезти заарештованого «айдарівця»
Вони вимагають від Генеральної прокуратури України звільнити з-під арешту Лихоліта.
Стало відомо, що у понеділок генпрокурор Юрій Луценко має зустрітися із заарештованим, після чого йому можуть змінити запобіжний захід. Про це повідомив в ефірі телеканалу «112» інспектор внутрішньої безпеки ГПУ Петро Шкутяк.
А між тим активісти перекрили навпроти Печерського суду проїжджу частину Хрещатика.