Активісти поїдуть до Порошенка вимагати звільнення Лихоліта

Про це повідомив народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв на своїй сторінці у Facebook.

«О 17:00 на розі Хрещатика та Хмельницького стартує автопоїздка до Петра Порошенка з вимогою негайного звільнення айдарівця Валентина Лихоліта», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері в п'ятницю Печерський суд заарештував Лихоліта на два місяці. Його підозрюють в організації банди та розбійних нападах.

Після цього в будівлі суду сталася сутичка. Активісти всю ніч провели в приміщенні суду, не дозволяючи вивезти заарештованого «айдарівця»

Вони вимагають від Генеральної прокуратури України звільнити з-під арешту Лихоліта.

Стало відомо, що у понеділок генпрокурор Юрій Луценко має зустрітися із заарештованим, після чого йому можуть змінити запобіжний захід. Про це повідомив в ефірі телеканалу «112» інспектор внутрішньої безпеки ГПУ Петро Шкутяк.

А між тим активісти перекрили навпроти Печерського суду проїжджу частину Хрещатика.