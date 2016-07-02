"Айдарівець" Лихоліт пропонує суддів і прокурорів часів Януковича відправити на фронт
Колишній начальник штабу батальйону «Айдар» Валентин Лихоліт пропонує суддів і прокурорів, які працювали в часи президенства Віктора Януковича, відправити на фронт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Лихоліт сказав журналістам.
«Айдарівець» заявив, що сьогодні його підтримує велика кількість людей, бо українським громадянам не байдуже, що відбувається у країні.
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"Вже у людей накипіло це все. Вони увесь час кажуть слово реформи, а нічого не йде. Судді ті самі, що були при Януковичі, і далі продовжують (залишатись), прокурори ті ж самі... Янукович утік, судді залишились, прокурори залишились. А чого б їм не повоювати? Не вистачає людей зараз, не вистачає! Прокурорів і суддів…нехай повоюють", - заявив Лихоліт.
Як повідомляв УНІАН, ввечері в п'ятницю Печерський суд заарештував Лихоліта на два місяці. Його підозрюють в організації банди та розбійних нападах.
Після цього в будівлі суду сталася сутичка. Активісти всю ніч провели в приміщенні суду, не дозволяючи вивезти заарештованого «айдарівця»
Вони вимагають від Генеральної прокуратури України звільнити з-під арешту Лихоліта.
А між тим активісти перекрили навпроти Печерського суду проїжджу частину Хрещатика.