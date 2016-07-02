Активісти анонсували збори на Майдані, шукатимуть шляхи звільнення добровольців

23:10, 02 липня 2016
Суспільство
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Народний депутат від фракції "Самопоміч" Семен Семенченко заявляє, що активісти планують у неділю провести на Майдані Незалежності зібрання людей щодо необхідності пошуку шляхів звільнення представників добровольчих батальйонів, які воювали на сході України.

Фото УНИАН

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

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"Завтра о 18:00 запрошуємо всіх киян, військових, цивільних, волонтерів, мешканців не Києва на спільну нараду. Ми повинні разом вирішити, як звільнити наших хлопців, як припинити посадки добровольців, як зробити так, щоб сідали сепаратисти і корупціонери...", - заявив Семенченко.

Нарада відбудеться на Майдані Незалежності.

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