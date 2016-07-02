Активісти анонсували збори на Майдані, шукатимуть шляхи звільнення добровольців

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

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"Завтра о 18:00 запрошуємо всіх киян, військових, цивільних, волонтерів, мешканців не Києва на спільну нараду. Ми повинні разом вирішити, як звільнити наших хлопців, як припинити посадки добровольців, як зробити так, щоб сідали сепаратисти і корупціонери...", - заявив Семенченко.

Нарада відбудеться на Майдані Незалежності.