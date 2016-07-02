Суд заарештував на 2 місяці колишнього командира Надії Савченко, у залі суду сталася сутичка

"Батю" закрили на 2 місяці. У залі виникла бійка. Суддю облили водою", - повідомив на сторінці в Facebook журналіст Сергій Іванов.

Також він зазначив, що до зали зайшли люди в балаклавах і цивільному одязі, один з них був озброєний автоматом.

"Копи сказали, що це був військовий спецназ. Відбулась ще одна коротка сутичка, після чого спецназівців вивели з приміщення. Якщо це дійсно були представники ВСУ, незрозуміло, що вони робили в суді", - йдеться в повідомленні.

"Народні депутати і бійці добробатів оголосили про блокування судової зали", - поінформував Іванов.

За його Сергя Іванова, вела засідання суддя Христина Гладун, "яка зняла з розшуку Андрія Портнова, і стосовно неї ГПУ розслідує кримінальне провадження".

Суд вирішив тримати під вартою засновника "Айдару" до 28 серпня 2016 року, пише 24 канал.

"Люди, які звільняли Україну, вони заарештовані. Лихоліт був легендою батальйону "Айдар". Він врятував цю державу. Щойно український суддя відправив його за грати за звинуваченням від сепаратиста, а українські поліцейські намагаються його посадити", - розповів нардеп Єгор Соболєв.

Семен Семенченко зазначив, що такий термін за даними звинуваченнями є неприпустимий. Народні депутати, які хотіли взяти "Батю" на поруки, просто оточили його в залі суду.

Як повідомляв УНІАН, у Києві затримали легенду "Айдару" Валентина Лихоліта із позивним "Батя", командира української льотчиці Надії Савченко. Соболєв зазначав, що у Печерському суді військовослужбовця намагалися взяти на поруки.

Як повідомив Соболєв, Лихоліт був затриманий співробітниками військової прокуратури за заявою мера Сєвєродонецька Валентина Казакова та його заступників.