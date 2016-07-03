Генштаб привітав військових моряків із професійним святом: незважаючи на підступний удар, український флот вистояв

На сторінці Генштабу у Facebook було оприлюднено привітання начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України генерала армії Віктора Муженка.

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"Гібридна російська збройна агресія стала для особового складу Військово-Морських сил Збройних сил України справжньою перевіркою на вірність та громадянську зрілість. Незважаючи на потужний підступний удар, український флот завдяки мужності та жертовності кращих патріотів вистояв, тим самим створивши умови для відродження та нового розвитку", - вважає Муженко.

На сьогодні Військово-Морські сили гідно виконують завдання за призначенням у складі сил антитерористичної операції, здійснюють заходи бойової діяльності в Чорному морі, зміцнюють рівень регіональної безпеки на півдні України, вважають у Генштабі.

Керівництво держави вживає системних заходів щодо підвищення ефективності діяльності усіх компонентів Військово-Морських сил Збройних сил України: "І це лише початок великої роботи, кінцевою метою якої є створення сучасних Військово-Морських сил, здатних адекватно відповісти на виклики і загрози з морського напрямку".

"З нагоди свята висловлюю щиру подяку особовому складу та ветеранам Військово-Морських Сил Збройних Сил України за самовіддану службу Батьківщині. Бажаю вам міцного здоров’я, витримки та незламної сили духу, перемог та нових звершень у справі захисту морських рубежів України та відновлення її територіальної цілісності!" – підкреслив Віктор Муженко.