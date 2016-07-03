Одесити відзначили День ВМС найдовшим живим ланцюгом із людей у тільниках
15:38, 03 липня 2016Суспільство
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У живе коло від Преображенської майже до Гаванної та назад вишикувалися 293 людини, що склало 380 метрів.
Найдовший живий ланцюг у тільниках створили в Одесі до Дня ВМС / УНІАН
Одеса продовжує святкувати день Військово-морських сил України. Так, сьогодні вдень на Дерибасівській одесити побудували найдовший живий ланцюг з людей у смугастих футболках, чим зафіксували новий національний рекорд, передає "Думська".
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Участь у встановленні рекорду міг взяти кожен бажаючий. Головне правило — бути одягненим у флотську натільну майку з горизонтальними лініями. Учасники приходили цілими сім'ями.
Найдовший живий ланцюг у тільниках створили в Одесі до Дня ВМС / УНІАН
Представник національних рекордів України зафіксував показники: в живе коло від Преображенської майже до Гаванної і назад вишикувалося 293 людини, що склало 380 метрів.
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