Одесити відзначили День ВМС найдовшим живим ланцюгом із людей у тільниках

Одеса продовжує святкувати день Військово-морських сил України. Так, сьогодні вдень на Дерибасівській одесити побудували найдовший живий ланцюг з людей у смугастих футболках, чим зафіксували новий національний рекорд, передає "Думська".

Читайте такожНа ринку "7-й кілометр" проводять обшуки: прокуратура пояснила причини

Участь у встановленні рекорду міг взяти кожен бажаючий. Головне правило — бути одягненим у флотську натільну майку з горизонтальними лініями. Учасники приходили цілими сім'ями.

Представник національних рекордів України зафіксував показники: в живе коло від Преображенської майже до Гаванної і назад вишикувалося 293 людини, що склало 380 метрів.