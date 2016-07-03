Одесити зруйнували російську концепцію побудови "Новоросії" - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди святкування Дня Військово-морських сил Збройних сил України сьогодні у Одесі.

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«Після початку анексії Криму, агресії проти України з боку РФ, саме Одещина стала південним форпостом оборони держави», - підкреслив він.

«Саме одесити зруйнували російську концепцію побудови «Новоросії», не піддалися на згенеровану Москвою сепаратистську пропаганду, продемонстрували та виявили зрілу громадянську позицію, чітко зайняли позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої держави», - додав президент.