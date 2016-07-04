Сьогодні - перша річниця створення нової поліції в Україні

10:51, 04 липня 2016
Суспільство
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Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Володимир Гройсман відзначили важливість створення нової поліції як прикладу реформ.

Рік назад поліцейські склали присягу у Києві / Фото УНІАН

Про це глава держави та голова уряду написали на своїх сторінках у Twitter.

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"Один рік. 13 000 нових поліцейських. 32 міста. Безпрецедентна довіра громадян! Вітаємо вас, українські копи!" - зазначив Порошенко.

"Сьогодні відзначаємо рік новій поліції. Її створення - це справжній приклад успішних і ефективних реформ в Україні", - наголосив Гройсман.

Першим містом, у якому запрацювала патрульна поліція, став Київ. 4 липня 2015, на Софійській площі у Києві співробітники нової поліції склали присягу на вірність Україні. 

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