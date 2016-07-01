Порошенко: патрульна поліція обслуговує понад півтори тисячі кілометрів доріг

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні у Києві під час заходів з нагоди відзначення 95-ї річниці створення Національної академії внутрішніх справ.

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За словами глави держави, вже у 32 містах розпочали роботу підрозділи патрульної поліції, які за дуже короткий час встигли сформувати безпрецедентно високий рівень довіри людей.

«На сьогодні працівники підрозділів патрульної поліції обслуговують понад 1,5 тис. км автомобільних шляхів у 9 областях», - заявив Порошенко.