Військовий прокурор сил АТО Кулик заявляє, що подав скаргу на арешт свого майна

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам в перерві засідання Солом'янського районного суду Києва, який, як очікується, сьогодні має обрати йому запобіжний захід.

«Вважаю незаконним арешт мого майна, у зв'язку з чим подав апеляційну скаргу», - зазначив Кулик.

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Як повідомляв УНІАН, адвокати Кулика, підозрюваного у незаконному збагаченні, заявили відвід слідчому судді, вважаючи його дії упередженими.

НАБУ 1 липня направило до суду клопотання про обрання Кулику запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, а також про відсторонення від займаної посади.

Сьогодні, 4 липня, суд відсторонив Кулика від посади військового прокурора сил АТО на 2 місяці.