Суд не зміг відсторонити від посади прокурора сил АТО Кулика

У суботу, 2 липня судове засідання у справі прокурора сил АТО Костянтина Кулика було перервано без винесення рішень. Про це повідомляють "Новини Донбасу".

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Суботнє засідання було призначено на 14:00, однак пізніше його перенесли на 16.00 через неявку підозрюваного. Солом'янський районний суд також повинен обрати запобіжний захід для прокурора АТО.

Судові дебати затягнулися до 22:00. Суд вирішив продовжити розгляд справи 4 липня.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня детективи НАБУ за місцем проживання військового прокурора сил АТО Кулика провели обшуки, по закінченню яких здійснили повідомлення йому про підозру.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не збирається захищати військового прокурора Костянтина Кулика. Коментуючи розслідування Національного антикорупційного бюро України по кримінальному провадженню щодо Кулика, Луценко підкреслив, що "сповідує принцип, за яким в цій країні немає недоторканних, що стосується, в повній мірі, будь-якого прокурора".

За його словами, НАБУ діє абсолютно правильно, оскільки має право вивчати будь-які справи щодо і прокурорів і навіть генпрокурора. "Кулика не збираюся захищати, він буде відповідати, як і будь-який громадянин України, за висунутими звинуваченнями", - заявив Луценко.

У той же час він додав, що існує провадження стосовно певних дій НАБУ: "Я особисто буду радитися з керівництвом НАБУ, щоб ці перевірки не заважали нашій спільній роботі з резонансних злочинів високопоставлених чиновників".