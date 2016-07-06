Акція проти підвищення комунальних тарифів: Гройсман та представники протестуючих "знайшли спільну мову"
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та керівництво Федерації профспілок під час зустрічі "знайшли спільну мову".
Про це повідомив прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук у Twitter.
«Відбулася продуктивна зустріч Володимира Гройсмана з керівництвом Федерації профспілок України. Знайшли спільну мову», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівель Кабінету міністрів і Верховної Ради розпочалась всеукраїнська акція профспілкових об'єднань проти підвищення комунальних тарифів. В акції беруть участь декілька тисяч осіб.
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Згодом прес-секретар прем'єра поінформував, що Гройсман зустрічається з представниками профспілок, які вимагають знизити комунальні тарифи.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівель Кабінету міністрів і Верховної Ради розпочалась всеукраїнська акція профспілкових об'єднань, спрямована проти підвищення комунальних тарифів. В акції беруть участь декілька тисяч осіб.