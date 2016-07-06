Під Кабміном та Радою почалася акція профспілок проти підвищення комунальних тарифів

Як передає кореспондент УНІАН, до будівель Кабінету міністрів та Верховної Ради стягуються кілька тисяч осіб.

Акція проходить мирно. Разом з тим, рух по центральній вулиці урядового кварталу - вулиці Грушевського - ускладнено. Представники органів правопорядку спостерігають за ситуацією.

Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий зазначив, що влада має вирішити проблему тарифів і підвищити заробітну плату.

"Сьогодні нас покликала у похід справа тарифів. Ми змусимо уряд та парламент розібратися в тарифах. Ми сьогодні передамо свої вимоги і пропозиції прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману, і депутатам. Депутати не мають йти на канікули, доки вони не вирішать це питання. Ми готові блокувати Верховну Раду", - сказав Осовий

"Заробітна плата повинна бути піднята до рівня фактичного прожиткового мінімуму. Мінімальна зарплата повинна складати 3 тисячі гривень, середня – 8-10 тисячі гривень. Тоді нам будуть не страшні тарифи", - додав голова Федерації профспілок.

Серед профспілок на акції були присутні "Профспілка працівників Академії наук України", "Київський профспілка працівників освіти і науки", "Профспілка харчовиків Київщини" та багато інших.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого 2015 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, прийняла постанову, якою передбачила поетапне підвищення в Україні тарифів на електроенергію для населення.

З 1 квітня 2015 року вартість електроенергії значно зросла, при цьому норма пільгового споживання була знижена до 100 кВт-год для всіх громадян, включаючи жителів багатоквартирних будинків, в яких встановлені електричні плити. На сьогодні тариф при споживанні до 100 кВт-год становить 0,57 гривні, від 100 до 600 кВт-год – 0,99 гривні і більше 600 кВт-год – 1,56 гривні.

Наступне підвищення тарифу на електроенергію відбудеться з 1 вересня 2016 року і 1 березня 2017 року.

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Крім того, 27 квітня Кабінет міністрів України, як і планував, встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6 879 гривень за тисячу кубометрів. Як тоді зазначив глава уряду Гройсман, встановлення єдиної ціни на газ відчують лише ті, хто наживався на різниці в цінах. При цьому він нагадав, що загальний обсяг коштів, витрачених на компенсацію різниці між ринковою ціною на газ та ціною його фактичної реалізації, вже досяг близько 50 мільярдів доларів.

Одночасно Кабінет міністрів додатково виділив 5,3 мільярда гривень на субсидії поточного року, щоб покрити подорожчання газу для одержувачів субсидій у зв'язку з встановленням єдиної ціни. Таким чином, на субсидії в 2016 році буде виділено в загальній складності понад 40 мільярдів гривень. Цієї суми, як відзначають в уряді, вистачить для того, щоб покрити витрати на газ малозабезпеченим громадянам.

Також НКРЕКП, на тлі встановлення з 1 травня єдиної ціни на природний газ для населення в 6 879 гривень/тисяча кубометрів, підвищила з 1 липня тарифи на централізоване теплопостачання та гарячу воду в Україні в середньому на 75-90%.