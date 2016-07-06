Профспілки погрожують всеукраїнським страйком: вимагають зниження тарифів і підвищення зарплат

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, виголошеній під час мітингу на площі Конституції перед парламентом.

У резолюції зазначається, що “політика розширення субсидування не знаходить підтримки серед працюючих” і провокує тінізацію трудових відносин.

Профспілкові організації вимагають від уряду і парламенту не допустити утвердження в країні соціальної «зрівнялівки» й невідкладно провести «справедливу реформу оплату праці».

У резолюції також наголошується на необхідності встановити з 1 жовтня гарантовану мінімальну заробітну плату на рівні економічно обґрунтованого прожиткового мінімуму в розмірі 3 тис. грн.

Також профспілки вимагають підвищити з 1 серпня зарплати не менше ніж на 15%.

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Крім того, у резолюції зазначено, що до завершення сесії Верховна Рада має заслухати звіт уряду та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо обгрунтованості підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги.

“Заявляємо, що в разі не реагування на наші вимоги, профспілки вдадуться до більш жорстких дій - аж до страйку”, - сказано в резолюції.

Наразі акція завершилась.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівель Кабінету міністрів і Верховної Ради проходила всеукраїнська акція активістів профспілкових об'єднань. В заході взяли участь від 5 до 12 тис. осіб.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів зустріч з керівництвом Федерації профспілок. За її результатами прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук повідомив, що зустріч була «продуктивною» і сторони «знайшли спільну мову».