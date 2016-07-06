Протестуючі під Кабміном та ВР озвучили свої вимоги

Про це заявив голова Федерації профспілок України Геннадій Осовий на брифінгу в Кабінеті міністрів, присвяченому результатам переговорів між урядом і представниками мітингувальників.

“Щодо вимог - у першу чергу потрібно підняти мінімальну заробітну плату до об'єктивного рівня. На сьогодні це 3057 грн, які необхідно платити і державі, і приватному сектору економіки", - сказав він.

У свою чергу, міністр соціальної політики Андрій Рева, який був присутній на брифінгу, підкреслив, що уряд і профспілки перебувають на фінальному етапі переговорів про нову генеральну угоду, яка передбачатиме тарифну сітку, що враховуватиме підвищення реальних доходів населення.

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Крім того, Рева зазначив, що уряд готує пакет законопроектів щодо детінізації економіки в цілому і заробітних плат зокрема.

“За оцінками економічних експертів, 40% економіки України перебуває в тіні. Якщо нам вдасться зменшити її на 10% - це 200 млрд грн, які можна спрямувати на підвищення рівня життя населення", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівель Кабінету міністрів і Верховної Ради розпочалася всеукраїнська акція профспілкових об'єднань проти підвищення комунальних тарифів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів зустріч з керівництвом Федерації профспілок. За її результатами прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук повідомив, що зустріч була «продуктивною» і сторони «знайшли спільну мову».

В акції беруть участь від 5 до 12 тис. осіб.

За даними Держстату, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в 2015 році зросла на 30%, а реальна – зменшилася на 10% порівняно з 2014 роком. Індекс реальної заробітної плати у березні 2016 року вперше за два роки перевищив показник попереднього року порівняно з березнем 2015 року і становить 101,6%.

Верховна Рада України 25 грудня 2015 року прийняла Закон України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 млрд грн. Згідно з документом, прожитковий мінімум в Україні з 1 січня 2016 року встановлено на рівні 1330 грн, з 1 травня – 1399 грн, з 1 грудня – 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати: з 1 січня – 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн. У той же час, як зазначають експерти, реальний прожитковий мінімум в Україні вдвічі вищий за встановлений – від 2,4 до 2,7 тис. грн.