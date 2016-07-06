Одному з фігурантів "бурштинової" справи суд призначив заставу в 5 мільйонів – Матіос

18:03, 06 липня 2016
Суспільство
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Одного з фігурантів справи про "бурштинову мафію" арештували із правом внесення застави.

/ m.knews.kg

Про це заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос написав у своєму Facebook.

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"Голосіївський районний суд щойно арештував із правом внесення застави в розмірі 5 млн.грн. одного з підозрюваних у "бурштиновій" справі членів злочинної організації. Розслідує Головна військова прокуратура", - йдеться у повідомленні.

Про кого саме йдеться, Матіос не уточнив. 

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Юрій Луценко та голова Служби безпеки України Василь Грицак заявили про затримання п'ятьох осіб у Рівненській області у справі про незаконний видобуток бурштину.

4 липня напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в незаконному видобутку бурштину підозрюються 32 особи. Крім того, за підозрою в організації злочинного угруповання з видобутку бурштину було затримано заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика.

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