Одному з фігурантів "бурштинової" справи суд призначив заставу в 5 мільйонів – Матіос

Про це заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос написав у своєму Facebook.

Читайте такожСБУ показала "скарби" бурштинової мафії на Рівненщині (фото)

"Голосіївський районний суд щойно арештував із правом внесення застави в розмірі 5 млн.грн. одного з підозрюваних у "бурштиновій" справі членів злочинної організації. Розслідує Головна військова прокуратура", - йдеться у повідомленні.

Про кого саме йдеться, Матіос не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Юрій Луценко та голова Служби безпеки України Василь Грицак заявили про затримання п'ятьох осіб у Рівненській області у справі про незаконний видобуток бурштину.

4 липня напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в незаконному видобутку бурштину підозрюються 32 особи. Крім того, за підозрою в організації злочинного угруповання з видобутку бурштину було затримано заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика.