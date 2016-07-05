Луценко: затриманих по "бурштиновій" справі переведено до Києва, суд відбудеться протягом 72 годин

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо операції “Бурштин”.

“На цей момент до Києва направлено чотирьох затриманих, а п'ятий був затриманий у Києві. Решта осіб підозрюються у тих чи інших правопорушеннях, в тій чи іншій участі в організованому злочинному угрупованні”, - зазначив Луценко.

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За його словами, щодо цих осіб також обиратиметься міра запобіжного заходу.

Генпрокурор повідомив, що суд над п'ятьма затриманими має відбутися за 72 години.

“Це буде або сьогодні, або завтра”, - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в незаконному видобутку бурштину підозрюються 32 особи.

Крім того, за підозрою в організації злочинного угруповання з видобутку бурштину було затримано заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика.