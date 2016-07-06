На Херсонській ТЕЦ вилучили докази великих фінансових розтрат - джерело
Співробітники Управління Служби безпеки України в Херсонській області та Національного антикорупційного бюро вилучили на ПАТ "Херсонська ТЕЦ" докази великих фінансових розтрат посадовими особами підприємства.
За даними джерела УНІАН в УСБУ в Херсонській області, злочин спричинив фінансові збитки тепловиробника на десятки мільйонів гривень і став основою для невмотивованого зростання вартості теплоносія для мешканців Херсона в опалювальний період 2016-2017 років.
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В ході обшуків вилучено документальні матеріали, які підтверджують протиправну діяльність посадових осіб державного підприємства.
Докази були вилучені в ході санкціонованих обшуків, які проводилися 5-6 липня в рамках відкритого за матеріалами УСБУ кримінального провадження (ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України) в адміністративних приміщеннях «Херсонської ТЕЦ» та ряду комерційних структур, причетних до привласнення та легалізації грошових коштів в особливо великих розмірах.
Зараз тривають слідчі дії. Готуються матеріали для передачі в суд.