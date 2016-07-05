При обшуках у Рівненській області вилучено валюту, зброю і півтори тонни бурштину

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції Вадим Троян. За його словами, правоохоронці провели 123 обшуки за місцем їх роботи і проживання, а також у їх родичів. Під час обшуків вилучено понад $160 тис., 4700 євро і 94,5 тис. грн.

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Також слідчими вилучено чорнову бухгалтерію, схему розподілу коштів, офісну техніку. Крім того, правоохоронці вилучили різні прикраси, в основному - із золота, колекцію цінних годинників, а також автомобіль, що належить одному із затриманих.

Вилучено й кілька одиниць зброї з набоями до неї, зокрема, кілька автоматів Калашникова, пістолет Макарова, мисливську рушницю.

Всього під час обшуків у фігурантів справи, а також в приміщенні закладу, з яким укладено договір про відповідальне зберігання вилученого бурштину, правоохоронцями вилучено понад 1,5 тонни каміння різних фракцій.

За його словами, правоохоронці відпрацювали весь «ланцюжок» нелегального видобутку бурштину в Рівненській області - від розподілу території між нелегальними копачами і до щотижневого збору з них грошей.

Троян також додав, що повна доказова база про протиправну діяльність зібрана стосовно заступника обласного прокурора, працівників СБУ, Національної поліції, а також представників кримінального світу. «У нас є доказова база на 32 людини. Основні організатори та лідери - їх п'ять», - зазначив Троян.

За його словами, щодо цих п'яти осіб прийнято рішення про затримання. Фігурантам інкримінують кримінальні злочини за кількома статтями Кримінального кодексу.

Троян зазначив, що у випадку взаємодії між усіма правоохоронними структурами можна не тільки проводити профілактику, але і навести порядок у цій сфері. «І тепер вже завдання для законодавців у Верховній Раді - внести законопроект, який легалізує видобуток бурштину», - зазначив Троян.

Як відомо, вчора, 4 липня, Троян повідомив про затримання в Києві кримінального авторитета на прізвисько «Ушатий», який контролював видобуток бурштину в Рівненській області.