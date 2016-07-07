Як святкували Купальську ніч у Пирогово (фоторепортаж)



Як зазначає кореспондент УНІАН, святкування Івана Купала в Пирогово пройшло за всіма традиціями - з вогнищем, вінками, піснями і танцями.

Зазначимо, це давнє язичницьке свято літнього сонцестояння святкується щорічно 7 липня. Воно символізує народження Купала - літнього сонця та збігається з християнським святом - Різдвом Іоанна Предтечі.

Ніч напередодні Івана Купала, згідно з народними віруванням, є часом ворожби.

Вважається, що в цей день квітне чарівна папороть, зірвати яку може лише чиста безгрішна душа за умови, що вона прийшла в ліс не з метою заволодіти чарівним зіллям. Квітка папороті рівно опівночі падає в руки, її відразу ж треба вкласти в свіжу рану на руці. Рана ця миттєво гоїться, а людина набуває знання й уміння неабиякого цілителя.

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Крім того, існує думка, що на Івана Купала особливими цілющими властивостями володіють трави. Але збирати їх потрібно неодмінно тільки до сходу сонця, поки не з'явилася роса.

Ще однією поширеною традицією під час святкування Івана Купала є нічне ворожіння вінками по воді. Купальську воду наділяли здатністю відкривати таємниці майбутнього, насамперед щодо подружнього життя.

При цьому одним з головних символів свята є купальське вогнище. Вважається, що воно володіє очисними властивостями. Вогнище розпалювали пізно ввечері, навколо нього танцювали і співали. Водночас дівчина, яка не підходила до вогнища, вважалася відьмою.

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Також існує звичай, що якщо дівчина і хлопець стрибатимуть через багаття, взявшись за руки, і при цьому під час стрибка вони не розтиснуть руки, то на них чекає шлюб у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, у Британії день літнього сонцестояння святкували трохи раніше - ще 21 червня. Британці та гості країни зустріли найдовший день у році біля Стоунхенджа - однієї з найдавніших пам'яток на території Англії.