День літнього сонцестояння: біля Стоунхенджа зустріли найдовший день у році (фото)

Біля знаменитого кам'яного комплексу зібралося безліч людей - як англійці, так і гості з інших країн. Люди співають, танцюють, деякі прийшли на святкування в тематичних костюмах.

Літнє сонцестояння припадає на найдовший день і найкоротшу ніч у році, коли висота підйому сонця на небосхилі є найвищою. Оскільки літнє сонцестояння триває лише короткий момент часу, то для дня, коли відбувається літнє сонцестояння, використовують інші назви, наприклад: "середина літа", "найдовший день" або "перший день літа".

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Свято літнього сонцестояння широко святкується різними народами, зокрема, у слов'ян воно відоме як Іван Купала. Втім, тепер це свято припадає на 7 липня, у зв'язку з чим втратило календарну прив'язку до сонцестояння.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня в Британії пройшло ще одне традиційне святкування - кінський ярмарок.