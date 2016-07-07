На Луганщині у дітей з інвалідністю відбирають половину школи

Так, у листі зазначено, що у частині корпусу, де живуть діти, побудують номери готельного типу для спортсменів, а потребами дітей і нормами законодавства щодо подібних закладів при цьому вирішили знехтувати.

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«За 2 години, без будь-яких пояснень, доля закладу була вирішена... Нам було дано термін до 5-го, крайній термін до 10 липня 2016 року звільнити половину приміщення закладу. Вона (чиновник з Департаменту освіти - ред.) запевнила, що не підпише жодного направлення на навчання в нашій школі-інтернаті на наступний навчальний рік! Погрожувала перевірками в разі нашої незгоди з їхнім рішенням», - йдеться у листі голови ради школи-інтернату.

Колектив школи впевнений, що в разі переміщень навчально-виховну, корекційну, логопедичну та психологічну роботу повноцінно здійснювати стане неможливим, оскільки через брак площі будуть порушені кілька основних норм для відповідних установ – не вистачить місця в спальних кімнатах, а класи будуть переповнені (наповнюваність класу не повинна перевищувати 6 осіб).

Як наголошується в листі, дітей з особливими потребами чиновники ОДА хочуть відправляти на інклюзивне навчання у звичайні школи, однак викладачі школи запевняють, що «педагоги масових навчальних закладів не мають практичного досвіду роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку, не можуть змоделювати систему роботи з такою категорією дітей і створювати їх дидактичне забезпечення».

Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат існує з 1960 року. У ній навчаються діти, які мають складні психофізичні аномалії, а саме ДЦП, залишкові явища поліомієліту, вроджені і набуті порушення опорно-рухового апарату, аритрогрипоз, хондродистрофія, олігофренія, хвороба Дауна, шизофренічна деменція та розлади аутичного спектру. У школі-інтернаті - 69 учнів з різних міст та районів Луганської області.