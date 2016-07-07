"Прокурор" окупованого Криму Поклонська переїде до Москви - ЗМІ

Про це заявили джерела в регіоні і в самій партії, передає Газета.ru.

До Поклонської нібито виникли питання з боку тГенпрокуратури, і в самому анексованому Криму не проти її переїзду.

За словами джерела видання, на окупованому півострові були б тільки раді, якщо б Поклонська пройшла в Держдуму РФ і переїхала в Москву.

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"Вона давно вже поводиться тут як федеральний політик, а не прокурор, влаштовує дивні акції — згадайте, як вона йшла з портретом Миколи II на "Безсмертному полку"...", - розповіло джерело.

Втім, вона може і не потрапити до парті], оскільки перебуває у списках під четвертим номером, що не гарантує їй місце в "Єдиній Росії".

Нагадаємо, 27 червня прем'єр РФ, голова "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв оголосив про рішення включити в список кандидатів від партії у депутати Держдуми сьомого скликання "прокурора" окупованого Криму Наталю Поклонську, главу Чечні Рамзана Кадирова, "голову" анексованого півострова Сергія Аксьонова.