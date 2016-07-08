У Росії утримуються 13 політв'язнів громадян України - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу речниця МЗС України Мар’яна Беца.

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"На даний час, за наявною в МЗС інформацією, на території РФ у незаконному ув’язненні перебувають 13 політв’язнів-громадян України, серед них четверо кримських татар", - сказала вона.