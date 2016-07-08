У Росії утримуються 13 політв'язнів громадян України - МЗС
13:56, 08 липня 2016Суспільство
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У Росії на сьогодні утримують 13 політичних в’язнів - громадян України, серед яких четверо кримських татар.
У РФ в незаконному ув'язненні перебувають 13 політв'язнів / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу речниця МЗС України Мар’яна Беца.
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"На даний час, за наявною в МЗС інформацією, на території РФ у незаконному ув’язненні перебувають 13 політв’язнів-громадян України, серед них четверо кримських татар", - сказала вона.
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