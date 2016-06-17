Клімкін розповів, скільки українських політв`язнів залишають в РФ, окупованому Криму та на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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“У нас є зараз 12 політичних в`язнів на території Росії після того, як хлопців перевезено до Ростова, у нас є 16 політичних в`язнів на території Криму і, на жаль, багато наших хлопців на території Донбасу”, - підкреслив Клімкін.

“Російські спроби перевезення українських політичних в`язнів з території Криму, створення враження, що начебто Крим це елемент Росії, - це не пройде, це ніким не буде визнано, ми будемо залучати і ЄС, і “Велику сімку”, щоб вони чітко висловили свою позицію”, - сказав Клімкін.

Він зазначив, що Україна буде працювати над консолідацією уваги міжнародних політиків до цього питання. “Наша теза у всіх розмовах - кожен з політиків цивілізованого світу має починати будь-яку розмову з представниками Російської Федерації з питань окупації Криму, того, що відбувається на Донбасі, і необхідності консолідації зусиль на звільненні наших політичних в`язнів”, - додав Клімкін.