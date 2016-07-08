У Львівській області завершилися українсько-американські військові навчання "Репід Трайдент-2016"

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія закриття навчань, в яких брали участь 1800 солдатів і офіцерів з 13 країн світу, проходила на території військового містечка «Центральне» Яворівського військового полігону.

В урочистій обстановці військовослужбовці Збройних сил України та США під звуки гімну обох країн спустили з щогл прапори України і США.

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«Завдяки титанічним зусиллям з боку української сторони і плідній співпраці з США - «Рапід Трайдент» продовжує еволюціонувати на шляху до навчань світового масштабу, який вимагає одночасно для всіх категорій зростати від чотового рівня до рівня бригади. І незважаючи на умовність навчального сценарію, кожен присутній тут із солдатів сил НАТО або країн-партнерів відчули напругу і тривогу, в яких живуть українці. Бійцям висловлюю щиру вдячність за успішність у проведенні навчань», – наголосив співкерівник навчань з американської сторони полковник армії США Нік Дусич.

Кожен з учасників багатонаціональних маневрів отримав іменний сертифікат. Також, відбулося нагородження військовослужбовців України, США та країн-учасниць.

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Звертаючись до учасників навчання, співкерівник навчань з української сторони полковник Едуард Москальов підкреслив, що «виконуючи завдання, які ставилися перед вами, ви отримали можливість навчати один одного і обмінювалися знаннями і бойовим досвідом».

Після завершення офіційної церемонії, відбувся обмін пам'ятними подарунками між підрозділами.

Як повідомляв УНІАН, українсько-американські військові навчання "Репід Трайдент-2016" стартували 27 червня на Яворівському військовому полігоні Львівської області.

У 2016 році заплановано участь підрозділів Збройних сил України в 10 багатонаціональних навчаннях.