На Львівщині 27 червня розпочнуться українсько-американські навчання Rapid Trident-2016

Про це повідомляє регіональний медіа-центр (Львів) Міністерства оборони України.

Керівництво Львівського гарнізону та командування міжнародного військового навчання повідомило, що під час навчань здійснюватиметься рух військових колон, тому деякі зони автодоріг на території військового полігону будуть обмежені для руху цивільного автотранспорту. Також залучатиметься бронетехніка та проводитимуться навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуться польоти вертольотів армійської авіації.

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«Керівництво навчань із міркувань безпеки цивільного населення наполегливо рекомендує у цей період не відвідувати розташування навчальних ділянок полігону. Не заходити та не заїжджати будь-яким видом транспорту у зони позначені покажчиками. Дотримуватись правил дорожнього руху під час зустрічі на автодорогах із військовими автоколонами та окремими одиницями військового автомобільного транспорту та бронетехніки. Мешканців просять не проводити збір ягід та грибів на території полігону», - йдеться у тексті звернення командування навчань до населення.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році заплановано участь підрозділів Збройних сил України у 10 багатонаціональних навчаннях.