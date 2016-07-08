Українці більше задоволені своїм життям, ніж життям країни - дослідження

Про це свідчить опитування громадської думки "Самопочуття мешканців України у травні 2016 року: економічні негаразди і щастя попри все", проведене з 19 по 31 травня 2016 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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Для оцінювання й моніторингу суспільного та індивідуального самопочуття КМІС вже п'ять років поспіль використовує систематичне вимірювання двох індексів: Індексу суспільного благополуччя (ІСБ) та індексу індивідуального благополуччя (ІІБ). Значення індексів можуть коливатися від -100 до 100 балів, де -100 вказує на найнижчі оцінки ситуації і незадоволеність, а 100 – на найвищі оцінки й загальну задоволеність ситуацією в країні чи власному житті.

Соціологи дослідили, що у травні 2016 року середнє значення суспільного благополуччя становило -59, тоді як індивідуальне благополуччя було оцінено значно вище – на рівні -8 балів. «Така велика різниця у показниках показує, що, попри усі негаразди, українці в середньому набагато більше задоволені власним життям, ніж життям країни», - наголошується у прес-релізі.

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До індексу суспільного благополуччя соціологи віднесли такі показники, як напрямок розвитку України, економічний стан та очікування, яким буде життя в країні. До індексу індивідуального благополуччя - особисте щастя, очікування щодо життя родини в майбутньому, здоров'я та матеріальне становище родини.

Методом особистого інтерв'ю соціологами КМІС опитано 2014 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% - для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%,1,4% - для показників близьких до 5%.