Понад 40% опитаних українців назвали членство в НАТО основною гарантією нацбезпеки
43% українців вважають членство в НАТО основною гарантією національної безпеки України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, які оприлюднила сьогодні під час прес-конференції політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна.
За її словами, порівняно з 2012 роком, частка тих, хто вважає цей шлях кращим за будь-які інші гарантії безпеки, зросла більш ніж утричі.
«Найкращим стимулятором того, щоб змінились ставлення до НАТО, були події 2014 року - у травні почала стрімко зростати орієнтованість населення на НАТО як на гарантію національної безпеки України. Так, якщо у спокійному 2012 році гарантію безпеки у членстві НАТО бачили лише 13% українців, то у травні 2014 таких було 33%. Станом на травень цього року кількість прихильників членства в НАТО становить 43%», - поінформувала вона.
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На думку директора Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Ірини Бекешкіної, тема НАТО «перейшла в центр уваги, бо стало зрозуміло, що з таким сусідом, як РФ, проблема безпеки стає у повний зріст».
Як показало дослідження, протягом останніх років кардинально змінилась і регіональна мапа підтримки НАТО. Так, у 2012 році на західній Україні 37% населення підтримували членство в НАТО, а 34% надавали перевагу позаблоковому статусу. На Донбасі – 1%, 14% - в центрі України.
У 2014 році почалось зростання прихильності до НАТО. Станом на травень 2016 року в центральній Україні членство в НАТО як запоруку безпеки вважає 46% (у квітні 2012 – 14%) на півдні – 19% (у квітні 2012 – 7%). Соціологи також наголошують на тому, що найбільш істотне зростання орієнтації на НАТО відбулось у громадській думці тих, хто проживає на сході України. Так, у східних областях у 2012 році членство в НАТО підтримували 2%, у травні 2016 р. – 29%, на Донбасі – 1% та 24% відповідно.
Опитування було проведено з 11 по 16 травня 2016 року. Загалом опитано 2016 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2, 3%.
Опитування здійснювалось за фінансової підтримки програми MATRA посольства Королівства Нідерландів та Національного фонду підтримки демократії (США).