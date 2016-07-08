Поліція затримала двох підозрюваних у жорстокому вбивстві молодої жінки на пляжі під Одесою

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Facebook повідомив начальник Головного управління поліції в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе.

«7 липня співробітниками карного розшуку ГУНП спільно з співробітниками Овідіопольського відділу поліції було затримано двох раніше судимих чоловіків - жителів міста Чорноморська», - написав він.

За його словами, на даний час затримані дають свідчення.

Проводяться слідчо-розшукові заходи, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомля облуправління поліції, встановлено, що вбита - місцева жителька 1994 року народження. Її було знайдено в піщаній зоні пляжу «Ветеран» села Молодіжне Овідіопольського району Одеської області.

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«Тіло пролежало в піску кілька діб і з зрозумілих причин зазнало деяких змін, у зв'язку з чим було важко відразу встановити вік та особу», - пояснили в главку.

Як повідомив Лорткіпанідзе сьогодні на брифінгу, до чергової частини Овідіопольського відділу поліції надійшла інформація про те, що на відстані 15 метрів від узбережжя Чорного моря на пляжі виявлено лікоть людини, закопаної в пісок. Працівники слідчо-оперативної групи виїхали на місце події й виявили труп жінки без одягу з ознаками насильницької смерті у вигляді пошкодження черевної порожнини живота. Тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу, яка встановила відсутність внутрішніх органів у загиблої.

«Встановлено, що зловмисники разом з потерпілою відпочивали на березі моря і розпивали спиртні напої. Під час спілкування між ними виникла сварка, в результаті якої зловмисники дівчину втопили у морі. Потім на березі руками завдали їй численних ударів по обличчю і тілу і зґвалтували», - сказав Лорткіпанідзе.

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За його даними, потім підозрювані закопали тіло в пісок. На ранок наступного дня зловмисники повернулися на пляж і, для приховування слідів вчиненого злочину, розкопали тіло, розрізали черевну порожнину і, вирізавши статеві органи, знову закопали труп у пісок.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейськими Управління кримінальної поліції ГУНП в Одеській області та Овідіопольського відділу поліції у вчиненні цього кримінального злочину викрили двох 27-річних жителів Чорноморська.

Наразі зловмисників затримано, і вони перебувають в ізоляторі тимчасового утримання.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного ув'язнення.

Відкрито кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) КК України.