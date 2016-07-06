В Одеській області на пляжі вбили жінку
22:02, 06 липня 2016Суспільство
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Труп виявили відпочиваючі, помітивши руку, яка стирчала з піску.
В Одеській області на пляжі вбили жінку / Одеський оглядач, Ігор Потапов
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіло жінки приблизно 50-ти років виявлено на одному з пляжів на березі Чорного моря, неподалік від міста Чорноморська 4 липня.
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На місце прибула оперативно-слідча група. При обстеженні викопаного трупа встановлено, що у нього розкрита черевна порожнина.
«За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Особу загиблої і підозрюваних встановлюють», - додали в главку.
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