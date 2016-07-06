В Одеській області на пляжі вбили жінку

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіло жінки приблизно 50-ти років виявлено на одному з пляжів на березі Чорного моря, неподалік від міста Чорноморська 4 липня.

Читайте такожВ Одесі затримали поліцейського, який вимагав хабар під час обшуку

На місце прибула оперативно-слідча група. При обстеженні викопаного трупа встановлено, що у нього розкрита черевна порожнина.

«За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Особу загиблої і підозрюваних встановлюють», - додали в главку.