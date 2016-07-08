В Рівному чоловік, представившись депутатом, обстріляв поліцію, що прийшла до нього з обшуком
8 липня близько 16:30 під час проведення слідчих дій В Рівному невідомий почав чинити опір працівникам поліції.
Як повідомляє Головне управління поліції в Рівненській області, виконуючи ухвалу слідчого судді на проведення обшуку, працівники поліції прибули до помешкання рівнянина, розташованого на 10-му поверсі багатоповерхівки на вулиці Степана Дем’янчука.
"Однак, ще не встигли переступити поріг квартири, як невідомий чоловік, представившись депутатом, почав чинити опір правоохоронцям, стріляючи із травматичного пістолету Макарова", - сказано в повідомленні.
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Унаслідок пострілів ніхто з присутніх не постраждав.
На місце події прибула слідчо-оперативна група та спецпідрозділ. Чоловіка затримали, його особа наразі встановлюється.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.