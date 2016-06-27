На Рівненщині під час весілля сталася масова бійка зі стріляниною

Як повідомляє Головне управління поліції в Рівненській області, повідомлення від жителя Вараша про масову бійку зі стріляниною поблизу одного із розважальних закладів надійшло близько 22:00.

Слідчо-оперативна група встановила, що під час гулянки на весіллі між жителями села Воронки Володимирецького району та місцевими мешканцями виник конфлікт. Його учасники з’ясовувати стосунки продовжили на вулиці, влаштувавши бійку.

На допомогу варашівцям приїхали понад півсотні осіб. Частина з них зайшла до приміщення закладу та забарикадувала двері, а інша – продовжила бійку на вулиці.

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На місце події було направлено три екіпажі приданих сил «Дніпро-1», які і припинили бійку.

У результаті сутички пошкоджено автомобіль Mersedez E 320, який був припаркований поблизу розважального закладу. За медичною допомогою ніхто з її учасників не звертався. З місця події правоохоронці вилучили гільзи для травматичного пістолету.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Правоохоронці встановлюють обставини події та усіх осіб учасників бійки.