Суд призначив півмільйонну заставу для одеського поліцейського-хабарника

За клопотанням військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою - для оперуповноваженого кримінальної поліції одного з відділів поліції ГУ НП в Одеській області.

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Водночас суд визначив можливість внесення застави в розмірі 500 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури.

Нагадаємо, що 6 липня військова прокуратура Одеського гарнізону Південного регіону України спільно із працівниками оперативного підрозділу Департаменту внутрішньої безпеки УВБ в Одеській області затримала правоохоронця "на гарячому".

Йому вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.