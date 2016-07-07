В Києві на хабарі у 125 тисяч гривень погоріла співробітниця ДФС – ЗМІ (фото)
21:45, 07 липня 2016Суспільство
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Жінку затримали у її власному авто під час отримання грошей.
На хабарі погоріла співробітниця ДФС / ТСН
У Києві на Подолі сьогодні, 7 липня, на хабарі затримали співробітницю Державної фіскальної служби України. Про це повідомляє ТСН.
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На хабарі погоріла співробітниця ДФС / ТСН
Затримання відбулось близько 20:30. Його провели співробітники внутрішньої безпеки ДФС України спільно з управлінням внутрішньої безпеки центрального офісу по обслуговуванню великих платників ДФС України та Генеральної прокуратури, повідомляє кореспондент з місця подій.
За що саме чиновниця вимагала 125 тис. грн, правоохоронці не повідомляють.
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