В Києві на хабарі у 125 тисяч гривень погоріла співробітниця ДФС – ЗМІ (фото)

У Києві на Подолі сьогодні, 7 липня, на хабарі затримали співробітницю Державної фіскальної служби України. Про це повідомляє ТСН.

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Затримання відбулось близько 20:30. Його провели співробітники внутрішньої безпеки ДФС України спільно з управлінням внутрішньої безпеки центрального офісу по обслуговуванню великих платників ДФС України та Генеральної прокуратури, повідомляє кореспондент з місця подій.

За що саме чиновниця вимагала 125 тис. грн, правоохоронці не повідомляють.