На Майдані Незалежності 13 липня відбудеться акція до дня народження Сенцова

У Києві на Майдані Незалежності у середу, 13 липня, відбудеться акція до дня народження незаконно засудженого в РФ українського кінорежисера Олега Сенцова.

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Про це повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан на своїй сторінці у Facebook.

"Свій сороковий День Народження Олег зустріне за кремлівськими гратами. Ініціативна група "Комітет солідарності" закликає всіх, хто бажає привітати та підтримати, висловити свою незгоду з діями Росії щодо наших громадян, доєднатися до акції з нагоди Дня Народження Олега Сенцова", - написала Каплан.

Як йдеться у повідомленні, акція розпочнеться 13 липня о 19.00 на Майдані Незалежності поблизу Лядських воріт.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова й трьох інших проукраїнських активістів співробітники ФСБ затримали в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. 25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову, засудивши його до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму.