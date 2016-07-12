У Львівській області водій наїхав на двох велосипедистів, один з них загинув

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 11 липня о 22:30 біля села Новий Став Кам'янка-Бузького району.

Читайте такожНа Львівщині водій легковика скоїв наїзд на автомобіль поліції, травмовано поліцейського

26-річний житель Кам'янка-Бузького району, керуючи автомобілем Opel Astra, скоїв наїзд на двох велосипедистів, внаслідок чого від отриманих травм на місці пригоди загинула 17-річна жителька Перемишлянського району Львівщини, 17-річний житель села Новий Став Кам’янка–Бузького району з травмами різного ступеню важкості госпіталізований.

Призначено ряд експертиз. За фактом ДТП вирішується питання про відкриття кримінального провадження.