У Львові водій іномарки збив поліцейського та втік з місця ДТП

У Львові водій автомобіля "Шкода Октавія" вчинив наїзд на працівника поліції при виконанні службових обов'язків і втік з місця події.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, інцидент стався 9 липня на території автостоянки на вулиці Богдана Хмельницького.

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За попередніми даними, водій автомобіля "Шкода Октавія" на території автостоянки біля гіпермаркету пошкодив огорожу автостоянки і, ховаючись після вчиненого, наїхав на 25-річного сержанта поліції. Потерпілого доставили до лікарні бригадою швидкої допомоги з тілесними ушкодженнями.

Особа водія встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4 години ранку в центрі Харкова в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля патрульної поліції загинули двоє осіб, ще п'ятеро постраждали.