"Депутати! Працювати!": під Радою проходить акція з вимогою продовжити роботу парламенту (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, активісти встановили на площі перед Радою шезлонги і парасольки, а також імпровізований міні-басейн. На цих шезлонгах лежать учасники акції, які зображують депутатів на курортах. Навколо них нібито плаває надувна акула, яка повинна заганяти депутатів на роботу.

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За словами учасників акції, вони визначили пріоритетними 56 законопроектів, які, на їхнє переконання, необхідно розглянути ще до закриття поточної сесії. Серед інших, це проекти законів про прозорість роботи тарифного регулятора, про ринок електроенергії, а також законопроект про право Національного антикорупційного бюро на проведення прослуховування.

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Зазначимо, тиждень з 11 по 15 липня є останнім пленарним у четвертій сесії ВР восьмого скликання. Далі депутати ще тиждень працюють у комітетах, а потім йдуть у відпустку приблизно на місяць.

Як повідомляв УНІАН, на минулому пленарному тижні Рада повноцінно не працювала через те, що нардепи від фракції "Радикальної партії Олега Ляшка" та "Батьківщини" блокували роботу парламенту з вимогою знизити тарифи на ЖКГ.