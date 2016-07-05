Засідання Ради закрито, так і не розпочавшись: "Батьківщина" та "радикали" заблокували президію і трибуну

Як передає кореспондент УНІАН, Парубій заявив, що у зв'язку з блокуванням трибуни народними депутатами із фракцій "Батьківщина", Радикальної партії, а також "свободівцями" і деякими позафракційними необхідно провести політичні консультації “для того, щоб ми могли розблокувати роботу ВР".

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"І тому я хочу подякувати всім колегам за сьогоднішні важливі, принципові рішення по боротьбі з мафією", - наголосив Парубій.

Він сказав: "У зв'язку з політичними консультаціями оголошую вечірнє засідання Верховної Ради закритим".

Раніше Ляшко аргументував блокування вимогами створити Слідчу комісію парламенту щодо тарифів.

“Ухвалити закон, який передбачає весь газ вітчизняного видобутку використовувати на потреби житлово-комунального господарства”, - зазначив лідер Радикальної партії.

Крім того, за його словами, йдеться про вимоги щодо розслідування інформації про корупцію і офшори високопосадовців.

Ляшко також зауважив, що ці дві фракції не будуть голосувати за жодні рішення.

“Ми припинимо роботу парламенту, поки парламент не проголосує ті рішення, які дадуть можливість знизити тарифи і захистити українських громадян, поки парламент не ухвалить рішення про розслідування корупції, офшорів президента і його оточення”, - сказав він.