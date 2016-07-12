На Житомирщині п'яний екс-міліціонер збив двох дівчат на пішохідному переході, одна померла

Як повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області, таке рішення суд прийняв вчора.

Цей суд задовольнив відповідне клопотання обласної прокуратури. Ухвалою суду колишньому правоохоронцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

За даними прокуратури, водій-винуватець ДТП, на момент аварії перебував у нетверезому стані.

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колишнього міліціонера затримали 10 липня. Напередодні він на автомобілі Hyundai на пішохідному переході у місті Малин збив двох 18-річних дівчат, одна з яких померла від травм, а інша була госпіталізована з тілесними ушкодженнями і зараз вона перебуває у реанімації.

Під час з’ясування всіх обставин ДТП правоохоронці знайшли чоловіка, доставили до відділення поліції і йому було оголошено підозру у вчиненні злочину.

Встановлено, що цей 33-річний житель Малина до листопада 2015 року працював у міліції. Під час першочергового опитування чоловік вказував, що за кермом транспортного засобу у момент ДТП перебувала його дружина, однак встановлено, що за кермом авто був саме він.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.