В Одесі сталася ДТП за участю патрульної машини - ЗМІ

В Одесі сталося потрійне ДТП за участю машини патрульних поліцейських. Про це повідомляє місцеве видання "Репортер".

Читайте такожВ Одесі затримали поліцейського, який вимагав хабар під час обшуку

За словами очевидців події, водій автомобіля спецпідрозділу поліції не витримав дистанцію і допустив зіткнення з автомобілем, який рухався в попутному напрямку.

Про постраждалих наразі не повідомляється.