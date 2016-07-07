В Одесі сталася ДТП за участю патрульної машини - ЗМІ
18:06, 07 липня 2016Суспільство
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Інцидент трапився на Люстдорфській дорозі.
В Одесі сталася ДТП за участю патрульної машини / "Репортер"
В Одесі сталося потрійне ДТП за участю машини патрульних поліцейських. Про це повідомляє місцеве видання "Репортер".
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За словами очевидців події, водій автомобіля спецпідрозділу поліції не витримав дистанцію і допустив зіткнення з автомобілем, який рухався в попутному напрямку.
Про постраждалих наразі не повідомляється.
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