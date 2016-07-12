Внаслідок ДТП у Кривому Розі загинула жінка, 4 особи госпіталізовані
14:27, 12 липня 2016Суспільство
607 0
Внаслідок ДТП, що сталася 11 липня на околиці Кривого Рогу, загинула жінка, а ще 4 особи були госпіталізовані до міської лікарні.
Пасажирка "Таврії" загинула на місці / dp.npu.gov.ua
Як повідомляє Головне управління поліції в Дніпропетровській області, близько о 15:50 по автодорозі «Кривий Ріг – Широке» з боку смт Широке в напрямку проспекту Південного, рухавсяавтомобіль ЗАЗ-1102, під керуванням 36-річного місцевого мешканця, який виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2101, що рухався в зустрічному напрямку.
Читайте такожВ селищі на Одещині перевернувся комбайн, двоє загинули
Внаслідок ДТП 43-річна жінка-пасажир автомобіля ЗАЗ-1102 від отриманих травм померла на місці пригоди.
Водій ЗАЗа, а також водій та два пасажири автомобіля ВАЗ отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані до міської лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter