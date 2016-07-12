Внаслідок ДТП у Кривому Розі загинула жінка, 4 особи госпіталізовані

Як повідомляє Головне управління поліції в Дніпропетровській області, близько о 15:50 по автодорозі «Кривий Ріг – Широке» з боку смт Широке в напрямку проспекту Південного, рухавсяавтомобіль ЗАЗ-1102, під керуванням 36-річного місцевого мешканця, який виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2101, що рухався в зустрічному напрямку.

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Внаслідок ДТП 43-річна жінка-пасажир автомобіля ЗАЗ-1102 від отриманих травм померла на місці пригоди.

Водій ЗАЗа, а також водій та два пасажири автомобіля ВАЗ отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані до міської лікарні.